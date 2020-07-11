В «Украэрорухе» отрицают полет российского самолета над Донбассом

Российский пассажирский самолет рейса SVR346 не пересекал воздушное пространство на востоке Украины 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия обслуживания воздушного движения в Украине («Украэрорух»).



«По данным систем "Украэроруха", пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины. Просьба не распространять информацию из недостоверных источников», — говорится в сообщении.



В «Украэрорухе» также напомнили, что воздушное пространство над территорией Украины для самолетов РФ остается закрытым.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в пятницу, 10 июля, один из воздушных бортов РФ U6346 (SVR346) компании «Уральские авиалинии», который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа — Санкт-Петербург, нарушил воздушное пространство Украины над Донбассом.