Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия

Пророссийские боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начался с полуночи 27 июля. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.



«К сожалению, со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-йб отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — сказал Кравченко во время брифинга.



По его словам, потерь с украинской стороны нет. «Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес», — подчеркнул командующий ООС.



Также он сообщил, что около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три мины ПОМ.



Кравченко подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается под контролем.



Командующий Объединенных сил также сказал, что запрета на открытие ответного огня. «Если будет угроза — есть комбат, командир роты, командир отделения и они будут принимать решение на открытие огня», — добавил он.



В то же время группировки «ДНР» и «ЛНР» заявляют, что с начала перемирия на Донбассе обстрелов зафиксировано не было.

Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.