Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия

27 июля 2020, 12:07

Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия

Пророссийские боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начался с полуночи 27 июля. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

«К сожалению, со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-йб отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — сказал Кравченко во время брифинга.

По его словам, потерь с украинской стороны нет. «Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес», — подчеркнул командующий ООС.

Также он сообщил, что около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три мины ПОМ.

Кравченко подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается под контролем.

Командующий Объединенных сил также сказал, что запрета на открытие ответного огня. «Если будет угроза — есть комбат, командир роты, командир отделения и они будут принимать решение на открытие огня», — добавил он.

В то же время группировки «ДНР» и «ЛНР» заявляют, что с начала перемирия на Донбассе обстрелов зафиксировано не было.

Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.

Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.

ТЕГИ

Люди
Владимир Кравченко
Организации
ДНР ЛНР Штаб ООС
Прочее
режим тишины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
13:52
ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе
13:13
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля
12:07
Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель
11:15
В ОРДЛО заявили об одной смерти от коронавируса и пяти новых заболевших
20:25
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
16:36
Возле Донецка возник масштабный пожар, в небо поднялось облако ядовитого дыма
12:34
За 24 июля КПВВ в сторону Донецка пересекли 175 человек, в обратную — 208
12:20
«ЛНР» сообщила о 606-м случае COVID-19
12:06
В ОРЛО вследствие обстрелов повреждены 5 домов
все новости
16:03
Резников: «Режим тишины» на Донбассе поможет выполнить несколько пунктов «Минска»
15:54
МИД ФРГ: Дата встречи министров «нормандского формата» все еще неизвестна
15:18
Минэнерго: За полгода на зарплаты шахтерам было направлено 3 млрд гривен
15:01
Россия отказалась гарантировать перемирие на Донбассе
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
14:00
За месяц на Донетчине на 12% выросло промпроизводство
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:55
Гражданам Украины хотят выдавать официальный email вместе с паспортом
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
10:44
В Германии пока «не видят шансов» для возвращения России в G7
10:24
ОБСЕ зафиксировала сокращение расстояния между боевиками и ВСУ на Луганщине
09:22
Число заболевших коронавирусом в Украине возросло на 807 человек за сутки
09:16
В Луганской области пожар уничтожил 40 гектаров пшеницы
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
все новости
ВИДЕО
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
25 июля, 20:25
Как безопасно путешествовать на поезде в эпоху коронавируса ►
24 июля, 17:35
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
23 июля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция