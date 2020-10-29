«ДНР» возобновит занятия в школах со 2 ноября

Занятия в школах на подконтрольной группировке «ДНР» территории возобновятся 2 ноября. Об этом сообщил «министр образования и науки» Михаил Кушаков, передает сепаратистский ресурс ДАН.



«Министерство» дало рекомендации по организации учебного процесса в условиях опасности COVID-19. Они предполагают минимизацию контактов между школьниками из разных классов.



Школам предлагают в разное время начинать учебный процесс для разных классов и в разное время организовать питание. Рекомендуется уменьшить уроки на пять минут, чтобы дать возможность проветрить класс, провести его дезинфекцию. Также школам предоставили возможность самостоятельно определять сроки проведения занятий.



Ряд учебных предметов, кроме профильных, предлагается проводить в очно-заочной или заочной формах, а занятия физкультурой — преимущественно на свежем воздухе.



При этом обучение в вузах и техникумах продолжится в дистанционном режиме.

В начале октября «ДНР» отправила школьников на длинные каникулы до 25 октября из-за ситуации с коронавирусом. Позже каникулы продлили до 1 ноября.



«ДНР» признает 6433 случаев заболевания COVID-19. Из них 3115 человек выздоровели, 508 — умерли. За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 171 пациента, а 25 человек умерли.