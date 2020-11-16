Рада создаст рабочую группу, чтобы решить «конституционный кризис»

Верховная Рада создаст рабочую группу для решения «конституционного кризиса» в Украине. С соответствующим предложением выступил спикер парламента Дмитрий Разумков.



«Я уверен, что необходимо перейти ко второму этапу — создать рабочую группу, которая бы уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые планировались. Мы не можем занимать "позицию страуса" и притворяться, что эта проблема решится без нас», — сказал Разумков в своем видеообращении из самоизоляции во время согласительного заседания глав фракций и комитетов.



Он добавил, что законопроект № 4304 (О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса), который поддержали почти все политические силы и фракции, до сих пор «остается актуальным».



Предложение Разумкова поддержала вице-спикер Елена Кондратюк, которая в его отсутствие исполняет обязанности главы парламента. Во время брифинга она отметила, что рабочая группа на базе комитета по антикоррупционной политике будет создана по ее распоряжению.



Ожидается, что в эту группу войдут представители всех фракций и групп. По словам Кондратюк, группа разработает три законопроекта:

об электронном декларировании;

изменения в Уголовный кодекс в части незаконного обогащения;

реорганизация Конституционного суда.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) а также статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.



На практике это, в частности, означало закрытие реестра деклараций и отмену электронного декларирования.



После этого президент Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.



30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.



Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».



2 ноября группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект, который предусматривает возобновление электронного декларирования.