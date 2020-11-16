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Рада создаст рабочую группу, чтобы решить «конституционный кризис»

16 ноября 2020, 13:51

Рада создаст рабочую группу, чтобы решить «конституционный кризис»

Верховная Рада создаст рабочую группу для решения «конституционного кризиса» в Украине. С соответствующим предложением выступил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Я уверен, что необходимо перейти ко второму этапу — создать рабочую группу, которая бы уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые планировались. Мы не можем занимать "позицию страуса" и притворяться, что эта проблема решится без нас», — сказал Разумков в своем видеообращении из самоизоляции во время согласительного заседания глав фракций и комитетов.

Он добавил, что законопроект № 4304 (О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса), который поддержали почти все политические силы и фракции, до сих пор «остается актуальным».

Предложение Разумкова поддержала вице-спикер Елена Кондратюк, которая в его отсутствие исполняет обязанности главы парламента. Во время брифинга она отметила, что рабочая группа на базе комитета по антикоррупционной политике будет создана по ее распоряжению.

Ожидается, что в эту группу войдут представители всех фракций и групп. По словам Кондратюк, группа разработает три законопроекта:

  • об электронном декларировании;
  • изменения в Уголовный кодекс в части незаконного обогащения;
  • реорганизация Конституционного суда.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означало закрытие реестра деклараций и отмену электронного декларирования.

После этого президент Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.

30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.

Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».

2 ноября группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект, который предусматривает возобновление электронного декларирования.

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