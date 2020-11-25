Кабинет министров в своем постановлении указал основания гуманитарного характера, согласно которым можно пересечь КПВВ на Донбассе в случае, если его работа была временно остановлена. Соответсвующий документ принят на заседании правителсьва 25 ноября.



Такими основаниями являются:

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;

необходимость обеспечения лекарственными средствами или лечение тяжелых/хронических болезней;

в случае выезда с временно оккупированной территории человека, имеющего документа, которые подтверждают право на постоянное или временное проживание в другой стране;

пересечение линии соприкосновения ребенком в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления этому ребенку документов, которые удостоверяют его личность и гражданство Украины;

получение образования или прохождение тестирования в случае предоставления документов, которые это подтверждают;

для возвращения к месту своего проживания. Пропуск таких лиц осуществляется один раз в период временной остановки работы КПВВ;

для получения наследства;

в других случаях, если есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения человеком линии соприкосновения в любом направлении. В частности, для недопущения возникновения угроз жизни и здоровью человека.

В постановлении указано, что наличие оснований гуманитарного характера «по возможности должно быть документально подтверждено».



Также Кабмин упростил пересечение КПВВ Донбасса подросткам, которые не могли оформить паспорт Украины.