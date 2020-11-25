Кабинет министров в своем постановлении указал основания гуманитарного характера, согласно которым можно пересечь КПВВ на Донбассе в случае, если его работа была временно остановлена. Соответсвующий документ принят на заседании правителсьва 25 ноября.
Такими основаниями являются:
- воссоединение семьи;
- тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;
- необходимость обеспечения лекарственными средствами или лечение тяжелых/хронических болезней;
- в случае выезда с временно оккупированной территории человека, имеющего документа, которые подтверждают право на постоянное или временное проживание в другой стране;
- пересечение линии соприкосновения ребенком в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления этому ребенку документов, которые удостоверяют его личность и гражданство Украины;
- получение образования или прохождение тестирования в случае предоставления документов, которые это подтверждают;
- для возвращения к месту своего проживания. Пропуск таких лиц осуществляется один раз в период временной остановки работы КПВВ;
- для получения наследства;
- в других случаях, если есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения человеком линии соприкосновения в любом направлении. В частности, для недопущения возникновения угроз жизни и здоровью человека.
В постановлении указано, что наличие оснований гуманитарного характера «по возможности должно быть документально подтверждено».
Также Кабмин упростил пересечение КПВВ Донбасса подросткам, которые не могли оформить паспорт Украины.