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Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларации

27 ноября 2020, 15:25

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации, который внес президент Владимир Зеленский.

Соответствующая информация указана на сайте парламента.

Законопроект был внесен в ответ на решение Конституционного суда, который 27 октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.  

Президентским законопроектом предлагается исключить статью 3661 Уголовного кодекса, при этом дополнить его новой статьей 3662 «Декларирование недостоверной информации», установив, что декларирование недостоверной информации является уголовным правонарушением, если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 500 прожиточных минимумов на день подачи декларации.

Кроме того, предлагается отдельно определить в статье 3663 УК уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законопроектом также вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон «О предотвращении коррупции» относительно приведения их в соответствие с указанными изменениями.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означало закрытие реестра деклараций и отмену электронного декларирования.

После этого президент Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.

30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.

Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».

2 ноября группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект, который предусматривает возобновление электронного декларирования.

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