РФ вернет украинскую икону, которую подарили Лаврову в Боснии. Ее, вероятно, вывезли из Луганска

Россия вернет икону, которую в Сараево подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Интерпол должен выяснить происхождение этой иконы. Об этом сообщили в российском информационном агентстве ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.



«Икону вернут дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — заявили в ведомстве.



14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания отмечали, ссылаясь на слова Додика, что икону нашли в Луганске.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.



МИД Боснии получило ноту протеста от Украины и передало информацию об этом в прокуратуру. Правоохранители Боснии и Герцеговины уже возбудили уголовное дело. Следователи должны проверить, как икона попала в страну.



Украинская сторона требует расследования и дополнительной информации по 300-летней иконе, которую, вероятно, вывезли из оккупированного Луганска.