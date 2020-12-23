Подаренную Лаврову украинскую икону передали в посольство Боснии и Герцеговины

Россия передала подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Сараево икону в посольство Боснии и Герцеговины. Об этом сообщили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве, передает «Интерфакс».



«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — отметили в ведомстве.



Ранее в МИД РФ сообщали, что подаренная икона будет возвращена, чтобы дарители уточнили ее происхождение через Интерпол.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания отмечали, ссылаясь на слова Додика, что икону нашли в Луганске.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.