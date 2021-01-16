«ДНР» показала работу своего КПВВ под Донецком

На линии соприкосновения в Донецкой области по понедельникам и пятницам продолжает работать пункт пропуска группировки «ДНР» в Еленовке под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новтороицкое».



По данным «МЧС ДНР», в в этот день в сторону Донецка пропустили 12 автомобилей и 67 человек. На подконтрольную Украине проследовали 19 транспортных средств и 70 человек. При этом украинский штаб ООС сообщил, что в пятницу через КПВВ «Новотроицкое» в сторону неподконтрольной территории отправился 51 человек, а прибыли на подконтрольную — 55.



Сепаратистский ресурс «ДАН» опубликовал фоторепортаж о работе КПВВ «Еленовка» в пятницу, 15 января.

«ДНР» требует для выезда с подконтрольной ей территории украинскую прописку, для въезда — разрешение «межведомственного оперативного штаба».



Все въезжающие в Донецк должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом можно сдать платный экспресс-тест на коронавирус прямо на пункте пропуска, в случае его отрицательного результата разрешена самоизоляция на дому.



С 15 января на украинском КПВВ «Новотроицкое» прибывшие с неподконтрольной территории могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома» будет завершена досрочно.



«ДНР» продолжает блокировать работу КПВВ «Новотроицкое» в другие дни, не открывая «Еленовку».