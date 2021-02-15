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Боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки

15 февраля 2021, 08:11

Боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, противник открывал огонь вблизи населенных пунктов Водяное, Новоалександровка с использованием гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — добавили в штабе.

С 27 июля 2020 года по 12 февраля 2021 года миссия ОБСЕ зафиксировала 9 531 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 3 246 взрывов, 1 082 пролетевших неопределенных боеприпаса, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет и, как минимум, 5 042 очереди и выстрела.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Во время визита в Донецкую область 11 февраля президент Владимир Зеленский отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня. Глава государства признал, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что, по его словам, «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вместе с тем Зеленский заявил, что «режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать». Он заверил, что бойцы ВСУ понимают, как правильно отвечать на обстрелы со стороны НВФ.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

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