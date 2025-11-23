Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ермак возглавил переговорщиков — что обсудят в Швейцарии 23 ноября
23 ноября 2025, 08:34

Украинская, американская и европейская делегации проведут встречу 23 ноября, чтобы обсудить предложенный США многоуровневый мирный план по прекращению войны. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября заявил, что новую украинскую переговорную группу возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, именно он будет руководить командой, сформированной «для комплексного обсуждения предложений наших партнеров и защиты интересов Украины».

В расширенный состав украинской делегации вошли ключевые представители силового и дипломатического блока: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров; начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов; начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов; глава Службы внешней разведки Олег Иващенко; первый заместитель главы МИД Сергей Кислица; первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский; заместитель главы СБУ Александр Покланд; советник руководителя ОП Александр Бевз.

Зеленский подчеркнул, что делегации Украины, США, Великобритании, Франции и Германии соберутся в Швейцарии, чтобы рассмотреть предложенный мирный план из 28 пунктов, отметив, что «торгов о суверенитете Украины быть не может».

Отмечается, что представитель США подтвердил участие в переговорах министра армии США Дэниела Дрисколла, которого президент Дональд Трамп делегировал на мирные переговоры. Дрисколл прибыл в Женеву вместе со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и государственным секретарем Марко Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

