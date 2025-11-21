ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму

Вертолёт Ка-27 РФ в объективе дрона ГУР.

В Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» провели успешную операцию, нанеся российской оккупационной армии новые критические потери. Об этом сообщили в военной разведке Украины.



В ходе операции на временно оккупированном полуострове были поражены следующие вражеские цели:

корабельный многофункциональный вертолёт Ка-27 ;

аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А10» ;

РЛС 55Ж6У «Небо-У» ;

РЛС «Небо-СВ» (купольная конструкция);

РЛС П-18 «Терек».

Разведчики опубликовали эксклюзивное видео точечных ударов по российским системам ПВО, а также зрелищного уклонения украинского аппарата от ракеты комплекса «Панцирь-С1».







«Бонусный эстетический кадр — зафиксированный полёт стаи перелётных птиц в крымском небе», — добавили в ГУР.



Ранее, 10 апреля 2024 года, стало известно, что во временно оккупированном Крыму ликвидирован Ка-27.



Кроме того, 21 июля 2024 года в посёлке Томилино под Москвой огнём поражены два российских вертолёта — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»