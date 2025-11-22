В российской Сызрани прогремели взрывы в районе НПЗ, есть жертвы и раненые

В российской Сызрани прогремели взрывы в районе НПЗ

Жители Сызрани Самарской области рассказали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ночью, 22 ноября. Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что погибло два человека, еще 2 пострадали.



По его словам, ночью совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Под удар попали объекты топливно-энергетического комплекса.



Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы раздаются в районе местного НПЗ.



Федорищев уточнил, что двух пострадавших госпитализировали.



Ранее мы писали, что в Рязани ночью зафиксирована атака дронов, которую местные жители связывают с ударом по местному нефтеперерабатывающему заводу. По данным российских Telegram-каналов, в городе прогремело более десяти взрывов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»