«Мы проводим контрнаступательные действия». Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

ВСУ проводят контрнаступательные действия в районе Покровска. Фото: Владимир Зеленский

Покровское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Российские оккупанты сконцентрировали там значительные ресурсы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Глава государства заявил, что 22 ноября был доклад главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, по российским дезинформационным операциям и их планам.



«Наиболее сложно — Покровск, все направление, значительные российские силы, более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, — каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже все это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия», — отметил он.



По словам Зеленского, украинские военнослужащие защищают позиции на границе между Днепропетровщиной и Донецкой областью, Харьковскую и Запорожскую области, в частности Ореховское направление и Гуляйпольское.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части города Покровск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»