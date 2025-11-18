В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны

FPV-дрон РФ уничтожил робот снабжения ВСУ.

В школах Мелитополя администрация предлагает родителям сдавать деньги «не на шторы и дни рождения, а на дроны». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



Активисты отмечают, что, вероятно, распоряжение было спущено централизованно, поскольку информация о сборе денег одновременно появилась в родительских чатах разных школ.



Движение призывает жителей оккупированных территорий делиться информацией о подобных случаях и присоединяться к сопротивлению через чат-бот «Разом».

Ранее в оккупированной части Херсонской области была зафиксирована новая волна принудительной мобилизации.



Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что российские оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»