В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны

В школах Мелитополя администрация предлагает родителям сдавать деньги «не на шторы и дни рождения, а на дроны». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».
Активисты отмечают, что, вероятно, распоряжение было спущено централизованно, поскольку информация о сборе денег одновременно появилась в родительских чатах разных школ.
Движение призывает жителей оккупированных территорий делиться информацией о подобных случаях и присоединяться к сопротивлению через чат-бот «Разом».
Ранее в оккупированной части Херсонской области была зафиксирована новая волна принудительной мобилизации.
Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что российские оккупанты начали принудительный призыв жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
