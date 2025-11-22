Войска РФ атаковали пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией

Россияне дронами атаковали пункт пропуска. Фото: Государственная таможенная служба

Российские войска в ночь на 22 ноября с помощью ударных БПЛА повредили инфраструктуру паромного комплекса «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.



Международный пункт пропуска «Орловка» временно приостанавливает работу. В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий.





Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 22 ноября атаковала Украину баллистическую ракету и 104 БПЛА.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»