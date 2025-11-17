На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно

Иллюстрация. Фото: «Администрация главы ЛНР»

В оккупированной Луганской области мужчины начали массово получать повестки. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, россияне утверждают, что якобы эти повестки еще не «боевые», а только для «уточнения учетных данных».



«Однако поступают почти каждому, в том числе тем, кто недавно был в военкомате и обновлял учет. Уже стало известно о нескольких случаях, когда при уточнении данных мужчин вынуждали подписать контракт с армией РФ. Поэтому сверка – это лишь очередное прикрытие», – заявил Харченко.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко