Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги

20 ноября 2025, 16:00

Пока жители оккупированных территорий неделями живут без стабильной подачи воды и элементарных коммунальных услуг, российские чиновники демонстративно «открывают» очередные показательные стройки. Премьер РФ Михаил Мишустин по видеосвязи торжественно запустил движение на «восстановленном» участке трассы «Донецк—Новоазовск—Седово» длиной 113 км.

По заявлениям оккупационных структур, работы стартовали в конце прошлого года. Под контролем российских властей якобы «обновили» не только саму дорогу, но и три моста общей протяженностью около 170 метров.

Однако за красивыми отчетами скрывается главное: пока оккупанты рапортуют о строительстве дорог для собственных нужд, жители региона продолжают выживать в условиях инфраструктурного коллапса, без воды и нормального отопления.

Ранее мы писали, что в оккупированном Донецке вслед за перебоями со светом усугубились проблемы с водоснабжением. Насосы остановились, подача воды прекращена даже по графику. 

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

