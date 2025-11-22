На Донетчине пограничник уничтожил важную цель оккупантов

Пограничник уничтожил уникальную цель россиян в Донецкой области. Фото: ГПСУ

В Донецкой области украинский пилот FPV-дрона поразил уникальную цель российских оккупантов ППРУ-1 «Овод» — подвижный пункт разведки и управления ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Пилот FPV-дрона под псевдонимом «Вояж» подразделения «Феникс» поразил редкую советскую ППРУ-1 «Овод», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что благодаря этому подвижному пункту российских захватчиков могут удары по авиации. Пограничник преодолевал маршрут глубоко в тылу противника.



«Он заметил суматоху оккупантов, взял курс на цель и уничтожил ее точным ударом», — добавили в ведомстве.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»