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Украина призывает ООН провести экспертизу экологического ущерба на неподконтрольном Донбассе

23 февраля 2021, 18:17

Украина призывает ООН провести экспертизу экологического ущерба на неподконтрольном Донбассе

Неподконтрольный украинской власти Донбасс стал потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

От сообщил, что в 2018 году группировка «ДНР» прекратила откачивать воду из шахты «Юнком» в городе Бунге, где советское правительство провело ядерный взрыв. В результате радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды.

«Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей»,– подчеркнул постпред Украины при ООН.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН 11 февраля, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР». При этом РФ не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомиссии в ОРДЛО.

Речь идет об угрозе радиационного загрязнения, которая возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация в Донецке прекратила откачку воды с объекта «Кливаж» на шахте «Юнком». В 1979 году на шахте провели ядерный взрыв — в земле образовалась полость, из которой до 2018 года откачивали воду, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Добыча угля на предприятии не ведется с 2001 года. Несмотря на протесты жителей ближнего города Бунге, в апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела предприятие в «мокрую» консервацию (затопила).

Кравчук вслед за экологами утверждает, что радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. При этом фактической информации о ситуации с радиационным загрязнением на Донбассе нет, в связи с чем Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории.

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