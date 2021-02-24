В «ДНР» ожидают поставку 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в четверг, 25 февраля, прибудет новая партия вакцины «Спутник V», передают сепаратистские интернет-ресурсы.



«Завтра мы ожидаем следующую партию вакцины – порядка 25 тысяч доз. Как я и говорил ранее, до конца года мы планируем вакцинировать то количество населения, которое требуется по расчетам специалистов для выработки коллективного иммунитета. По примерным расчетам, около миллиона человек должны пройти вакцинацию», – утверждает Пушилин.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории началась вакцинация вторым компонентом российской вакцины «Спутник V» среди людей, которым сделали первую прививку в начале месяца.



В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».



Как утверждают в «ДНР», согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков», у которых процедура проходит в принудительном порядке. Пока что из 38 прививочных кабинетов на всей подконтрольной сепаратистам территории задействованы только 10, которые находятся в Донецке.