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В «ДНР» ожидают поставку 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

24 февраля 2021, 20:46

В «ДНР» ожидают поставку 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в четверг, 25 февраля, прибудет новая партия вакцины «Спутник V», передают сепаратистские интернет-ресурсы.

«Завтра мы ожидаем следующую партию вакцины – порядка 25 тысяч доз. Как я и говорил ранее, до конца года мы планируем вакцинировать то количество населения, которое требуется по расчетам специалистов для выработки коллективного иммунитета. По примерным расчетам, около миллиона человек должны пройти вакцинацию», – утверждает Пушилин.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории началась вакцинация вторым компонентом российской вакцины «Спутник V» среди людей, которым сделали первую прививку в начале месяца.

В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».

Как утверждают в «ДНР», согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков», у которых процедура проходит в принудительном порядке. Пока что из 38 прививочных кабинетов на всей подконтрольной сепаратистам территории задействованы только 10, которые находятся в Донецке.

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