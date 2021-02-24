В Донецке показали вакцинацию вторым компонентом «Спутника V». Новой поставки пока нет

На подконтрольной группировке «ДНР» территории началась вакцинация вторым компонентом российской вакцины «Спутник V» среди людей, которым сделали первую прививку в начале месяца. Об этом сообщает сайт «ДНР».



В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».



«В начале февраля мы получили 180 доз вакцины первого и второго компонента, соответственно во время первого этапа вакцинации были привиты 180 человек. Наш контингент – это работники сферы образования. Сейчас, через 21 день, начался второй этап вакцинации», — рассказала заведующая амбулаторией № 5 Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 Донецка Татьяна Грушник.



Она добавила, что ее больница ожидает дальнейших поставок вакцины. «У нас зарегистрировано более 600 человек. При наличии вакцины мы готовы сделать прививки», — подчеркнула медик.





В «ДНР» ожидают, что «большая партия» вакцины от коронавируса будет доставлена из России на этой неделе. Пока что из 38 прививочных кабинетов на всей подконтрольной сепаратистам территории задействованы только 10, которые находятся в Донецке.



Как утверждают в «ДНР», согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков», у которых процедура проходит в принудительном порядке.

С 24 февраля вакцинация от коронавируса стартует в Украине. Накануне в страну прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз вакцины Covishield, выпущенной в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Украина может начать вакцинацию жителей неподконтрольных территорий в апреле.