Верховная Рада предварительно согласилась отменить переход на летнее время

Верховная Рада приняла за основу проект закона № 4201 об исчислении времени в Украине. Законопроект в первом чтении поддержали 277 голосами на заседании в среду.



Кроме того, парламент проголосвал за сокращения сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.



Докуметом предлагаетсят установить единое время на всей территории Украины — Всемирное время плюс два часа (UTC+2), а также отменить сезонный перевод часов.



Автор законопроекта, вице-спикер Руслан Стефанчук, во время представления документа пояснил, что предлагается оставить зимнее время, в котором сейчас живет Украина.



Кроме того, в документе указано, что эта норма распространятся и на временно неподконтрольные территории.



Отметим, что по факту неподконтрольные Украине Донецк, Луганск и аннексированный Крым круглый год живут по московскому времени (UTC+3). Такой часовой пояс там был установлен подконтрольными России местными «администрациями».



В зимний период разница между неподконтрольными территориями и остальной Украиной составляет один час. Если парламент примет законопроект, то эта разница во времени будет сохраняться и в теплый период года.



На символическую разницу во времени между неподконтрольными территориями и остальной Украиной обращал внимание и президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении. Тогда он призвал жителей Донбасса и Крыма «перевести часы назад».