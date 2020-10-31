«Добровольцы Донбасса» заявили, что пойдут на выборы в Госдуму РФ, но без своей партии

Члены организации «Союз добровольцев Донбасса» заявили, что планируют участвовать в выборах в Госдуму, а также баллотироваться в советы других уровней. Об этом они рассказали на съезде организации, сообщает Znak.com.
В СДД отметили, что «никогда не были политической партией и никогда ей не будут», поэтому рассматривают для себя вариант сотрудничества с уже существующими партиями. В частности, они уже ведут переговоры с партией «Родина». Также в СДД не исключили сотрудничество с «Единой Россией».
«С партией Захара Прилепина ("За правду") мы тоже готовы сотрудничать на основании нашего меморандума, но есть одно условие — партия Прилепина станет партией Прилепина, сейчас она таковой не является. В настоящее время партия Захара Прилепина принадлежит Александру Бабакову — первому заместителю председателя партии "За правду"», — заявил исполнительный директор СДД Андрей Пинчук.
На съезде присутствовал бизнесмен Константин Малофеев, который заявил, что пока у него нет планов по финансированию избирательных кампаний СДД.
«Я помогаю Союзу добровольцев с момента их основания, но [вопрос финансирования] является вопросом нашего внутреннего обсуждения», — сказал Малофеев.
Он добавил, что избираться в Госдуму не планирует: «Если бы я был депутатом Госдумы, председателем комитета, вице-спикером или даже лидером небольшой непарламентской партии, вряд ли мы бы смогли влиять на политические процессы. Нет, я не собираюсь в Госдуму, считаю, что это будет умалением возможностей».
Председатель правления организации, политтехнолог Александр Бородай заявил, что бывший помощник президента Владислав Сурков не приедет на съезд, несмотря на то, что планировал посетить мероприятие. При этом Бородай назвал Суркова «человеком, который любит тишину, скажем так, кулуарное общение».
Андрей Пинчук принимал участие в незаконных действиях пророссийских вооруженных формирований на Донбассе. Был основателем и главой так называемого «МГБ ДНР».
О себе говорит, что работал в Москве руководителем департамента одной из крупных промышленных корпораций. Во время аннексии Крыма «формировал» на полуострове новую спецслужбу, подчиненную российской власти. Уехал из Крыма на Донбасс апреле 2014 года.