«Добровольцы Донбасса» заявили, что пойдут на выборы в Госдуму РФ, но без своей партии

Члены организации «Союз добровольцев Донбасса» заявили, что планируют участвовать в выборах в Госдуму, а также баллотироваться в советы других уровней. Об этом они рассказали на съезде организации, сообщает Znak.com.



В СДД отметили, что «никогда не были политической партией и никогда ей не будут», поэтому рассматривают для себя вариант сотрудничества с уже существующими партиями. В частности, они уже ведут переговоры с партией «Родина». Также в СДД не исключили сотрудничество с «Единой Россией».



«С партией Захара Прилепина ("За правду") мы тоже готовы сотрудничать на основании нашего меморандума, но есть одно условие — партия Прилепина станет партией Прилепина, сейчас она таковой не является. В настоящее время партия Захара Прилепина принадлежит Александру Бабакову — первому заместителю председателя партии "За правду"», — заявил исполнительный директор СДД Андрей Пинчук.



На съезде присутствовал бизнесмен Константин Малофеев, который заявил, что пока у него нет планов по финансированию избирательных кампаний СДД.



«Я помогаю Союзу добровольцев с момента их основания, но [вопрос финансирования] является вопросом нашего внутреннего обсуждения», — сказал Малофеев.



Он добавил, что избираться в Госдуму не планирует: «Если бы я был депутатом Госдумы, председателем комитета, вице-спикером или даже лидером небольшой непарламентской партии, вряд ли мы бы смогли влиять на политические процессы. Нет, я не собираюсь в Госдуму, считаю, что это будет умалением возможностей».



Председатель правления организации, политтехнолог Александр Бородай заявил, что бывший помощник президента Владислав Сурков не приедет на съезд, несмотря на то, что планировал посетить мероприятие. При этом Бородай назвал Суркова «человеком, который любит тишину, скажем так, кулуарное общение».

Владислав Сурков посещал съезд «Союз добровольцев Донбасса» в феврале и декабре 2019 года. Бывший «глава совбеза ДНР» Александр Ходаковский говорил, что СДД находится под контролем Суркова.



В ноябре международная следственная группа по делу о крушении Боинга MH17 опубликовала телефонный разговор Суркова с Бородаем от 3 июля 2014 в года, в котором они обсуждали военные и политические вопросы «ДНР».



По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков являлся кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.





В ноябре международная следственная группа по делу о крушении Боинга MH17 опубликовала телефонный разговор Суркова с Бородаем от 3 июля 2014 в года, в котором они обсуждали военные и политические вопросы «ДНР». По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков являлся кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине. Россиянин Александр Бородай был «председателем правительства» группировки «ДНР» в 2014 году.

Андрей Пинчук принимал участие в незаконных действиях пророссийских вооруженных формирований на Донбассе. Был основателем и главой так называемого «МГБ ДНР». О себе говорит, что работал в Москве руководителем департамента одной из крупных промышленных корпораций. Во время аннексии Крыма «формировал» на полуострове новую спецслужбу, подчиненную российской власти. Уехал из Крыма на Донбасс апреле 2014 года.

Российского бизнесмена Константина Малофеева называют причастным к финансированию группировок «ДНР» и «ЛНР». Главное следственное управление МВД Украины в июле 2014 года возбудило уголовное дело в отношении российского бизнесмена по подозрению в создании вооруженных формирований.



В отношении Малофеева Запад ввел санкции, в частности, он был внесен в «кремлевский список» США.



Малофеев считает себя религиозным человеком. Из-за этого в медиа его часто называют «православным олигархом».





В отношении Малофеева Запад ввел санкции, в частности, он был внесен в «кремлевский список» США. Малофеев считает себя религиозным человеком. Из-за этого в медиа его часто называют «православным олигархом». Россиянин Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.



Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей правды «За правду».



Партия Прилепина намерена участвовать в местных выборах в России 2020 года, а также в выборах в Государственную Думу в 2021 году.





Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей правды «За правду». Партия Прилепина намерена участвовать в местных выборах в России 2020 года, а также в выборах в Государственную Думу в 2021 году. «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) состоит из граждан разных стран, которые воевали на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР» против украинской армии. Организация называет себя «межрегиональной».