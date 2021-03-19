По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 665 заболевших коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 52 606 заболевших ковидом. Из них 45 366 человек выздоровели, 1 161 — умер.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 205 заболевших. Десять пациентов скончались. Всего «ДНР» подтверждает 27 597 случаев заболевания: 20 576 человек выздоровели, 2163 — умерли.



В Луганской области подтверждено 147 новых случаев заболевания. Один человек умер от осложнений. За все время исследований ковид выявили у 16 ​​067 человек. Из них 14 543 пациента выздоровели, 499 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 27 случаев заболевания и один летальный случай. Всего «ЛНР» признает 3443 случая COVID-19, из которых 2838 человек выздоровели, 302 — умерли от осложнений.



На КПВВ «Станица Луганская» начали проводить бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для людей, пересекающих линию соприкосновения.



Политика



Политических советники лидеров стран «Нормандской четверки» провели видеоконференцию, во время которой обсуждалось возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе.



Экономика



С начала вооруженного конфликта в 2014 года экономическая активность на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась более чем 5 раз, заявили в Минреинтеграции. Существенно пострадали машиностроение, тяжелая и добывающая промышленности, в частности угольная.



Общество



«ДНР» начала подавать заявки на аккредитацию школ в Российской Федерации. В ближайшие два года группировка планирует ввести в школах ОРДО российский Единый государственный экзамен.



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