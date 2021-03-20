В субботу, 20 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-сцентр штаба операции Объединенных сил.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Пивденное боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – также из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье, НВФ обстреляли позиции украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В районе Лебединского боевики применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.



В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.