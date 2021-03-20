За прошедшие сутки, 19 марта, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе, в том числе — из запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, вблизи Водяного на Приазовье НВФ открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате этого обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, отметили в штабе.



Подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в трех обстрелах своих позиций в районе Ужовки (бывшее Ленинское) и Саханки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 18 марта 2021-го зафиксировала не менее 12 610 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это в том числе 4 523 взрыва, 1 500 пролетевших неопределенных боеприпасов, 149 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 375 очередей и выстрелов.



Из-за разной методики подсчета статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.