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Кулеба: При желании РФ конфликт на Донбассе закончится через неделю

24 марта 2021, 15:52

Кулеба: При желании РФ конфликт на Донбассе закончится через неделю

Способы разрешения конфликта на Донбассе понятны, неоднократно обсуждались и лежат на столе, однако отсутствует зеленый свет от Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden, текст которого приводит пресс-служба МИД.

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», — сказал Кулеба.

Он отметил, что способы вывода войск и проведения выборов давно подробно продуманы: «Поэтому нам следует спрашивать себя не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю».

Вместо этого, заявил глава МИД, Россия готовит эскалацию и не ведет себя конструктивно в рамках Нормандского формата, а именно не соглашается созвать очередной саммит лидеров.

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Кроме того, со второй половины декабря на Донбассе наблюдается ухудшение ситуации. В свою очередь, эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе снижается, констатировал он.

Кулеба считает, что Великобритания и США также могут приложить часть усилий для достижения мира на Донбассе: «Пути решения есть, пора действовать. Остается открытым вопрос, кто из наших партнеров способен действовать и четко показать Владимиру Путину, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться», — подытожил он.

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Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) провели 18 марта видеоконференцию. Как сообщала украинская сторона, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять на уровне «нормандской четверки» совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня.

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