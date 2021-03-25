Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сегодня внес изменения в «указ» № 152 «Об особенностях идентификации физических лиц» в отдельных районах Донецкой области.



Согласно бумаге, выдаваемые в ОРДО временное удостоверение личности (ВУЛ) и специальная адресная справка будут приниматься всеми «органами ДНР» в качестве «документа», удостоверяющего личность.



С 1 августа 2020 года, в случае отсутствия «паспорта ДНР» или Украины, для оформления местного пособия, пенсии, получения банковской карточки и устройства на работу можно предъявить специальную адресную справку в качестве документа, удостоверяющего личность. Получить такую адресную справку можно в «миграционной службе» после подачи документов на «паспорт ДНР». А также в случае наличия официального письменного отказа в выдаче «паспорта ДНР».



Если же человек хотя бы раз получал «паспорт ДНР», то адресная справка ему не положена. Вместо нее, на время изготовления нового «паспорта», жителю подконтрольной «ДНР» территории выдается временное удостоверение личности, согласно «приказу МВД ДНР».



И вот в этом была проблема, отметила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова. На практике отказалось, что «приказ МВД для остальных министерств и ведомств — не указ» и «распространяет своё действие только на МВД».



«В старой редакции указа главы была указана только адресная справка, а временного удостоверения личности — не было. Поэтому органы ЗАГС и другие органы не принимали ВУЛ в качестве документа, удостоверяющего личность. И возникали сложности», — пояснила Селиванова в своем телеграм-канале.