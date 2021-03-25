Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории

25 марта 2021, 13:42

Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сегодня внес изменения в «указ» № 152 «Об особенностях идентификации физических лиц» в отдельных районах Донецкой области.

Согласно бумаге, выдаваемые в ОРДО временное удостоверение личности (ВУЛ) и специальная адресная справка будут приниматься всеми «органами ДНР» в качестве «документа», удостоверяющего личность.

С 1 августа 2020 года, в случае отсутствия «паспорта ДНР» или Украины, для оформления местного пособия, пенсии, получения банковской карточки и устройства на работу можно предъявить специальную адресную справку в качестве документа, удостоверяющего личность. Получить такую адресную справку можно в «миграционной службе» после подачи документов на «паспорт ДНР». А также в случае наличия официального письменного отказа в выдаче «паспорта ДНР».

Если же человек хотя бы раз получал «паспорт ДНР», то адресная справка ему не положена. Вместо нее, на время изготовления нового «паспорта», жителю подконтрольной «ДНР» территории выдается временное удостоверение личности, согласно «приказу МВД ДНР».

И вот в этом была проблема, отметила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова. На практике отказалось, что «приказ МВД для остальных министерств и ведомств — не указ» и «распространяет своё действие только на МВД».

«В старой редакции указа главы была указана только адресная справка, а временного удостоверения личности — не было. Поэтому органы ЗАГС и другие органы не принимали ВУЛ в качестве документа, удостоверяющего личность. И возникали сложности», — пояснила Селиванова в своем телеграм-канале.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
ДНР идентификация
Места
Донецк ОРДО

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
23:28
В Донецке возобновляет работу металлургический завод. Инвестор — производитель пельменей
20:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
все новости
15:58
Степанов: В Украине не было смертей от вакцинации против COVID-19
15:52
Шмыгаль и Папа Римский обсудили ситуацию на Донбассе
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
15:04
«Укразализныця» объявила о возвращении «пятидневки» и повышении зарплат на фоне намерения рабочих устроить забастовку
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
14:55
Суд продлил заочный арест Януковича в деле об узурпации власти
14:13
На Луганщине выявили 141 новый случай COVID-19. Один пациент скончался
13:49
Реформа и деоккупация Донбасса: Зеленский напомнил о стратегических заданиях СБУ
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
13:33
Госдеп: Дипломатия США будет более активной по ситуации на Донбассе
13:07
В Мариуполе трудоустраивают работников судоремонтного завода. Дальнейшая судьба предприятия решается
12:34
Главный санитарный врач Ляшко выздоровел от коронавируса
12:22
Несчастный случай: На Донетчине в шахте погиб горняк
11:50
Подозревают в содействии оккупации Крыма: СБУ проводит обыски в офисах Медведчука
11:24
Кабмин продлил текущий тариф на электроэнергию до 1 мая: Подробности
все новости
ВИДЕО
Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►
25 марта, 10:25
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция