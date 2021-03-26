Сегодня, 26 марта, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб подполковник, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования Вооруженных сил Украины Сергей Васильевич Коваль. Об этом сообщается на странице военной части А2641 в Facebook.



«Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств», – говорится в сообщении.



Подполковник Коваль имел опыт участия в миротворческих операциях. В АТО / ООС участвовал с начала боевых действий на Донбассе. Неоднократно награждался ведомственными наградами.

В результате провокаций боевиков 26 марта в районе поселка Шумы на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.



Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженным формированиями в Донецкой области.



Украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы 27 марта провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.