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Донбасс. Итоги недели 22 - 28 марта

28 марта 2021, 22:09

Донбасс. Итоги недели 22 - 28 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 57 823 случая COVID-19 (46 130 человек выздоровели, а 1250 — умерли). За неделю выявлен 4261 случай заболевания и 89 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 28 697 случаев заболевания COVID-19 (20 972 человек выздоровели, 2 229 — умерли). В течение недели зафиксировано 1204 заболевших и 51 летальный случай.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 16 998 человек, из них 14 843 человек выздоровели, 517 — умерли. За неделю — 793 заболевших и 15 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 3 664 заболевших коронавирусом в ОРЛО (3 012 человек выздоровели, 315 — умерли). За неделю — 175 новых случаев COVID-19 и 11 случаев смерти.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Урегулирование конфликта на Донбассе

В США внимательно следят за действиями России и развитием ситуации на Донбассе. Новая команда Госдепартамента готовится проявить более активную дипломатическую деятельность в этом направлении, заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Способы разрешения конфликта на Донбассе понятны, неоднократно обсуждались и лежат на столе, однако отсутствует зеленый свет от Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вместо этого, отметил он, Россия готовит эскалацию и не ведет себя конструктивно в рамках Нормандского формата.

Политика

Своими инициативами по достижению устойчивого перемирия на Донбассе, изложенными в письме замглавы Администрации РФ Дмитрия Козака коллегам по Нормандскому формату, Москва добивается прямых переговоров Киева с группировками «ДНР/ЛНР», считают в украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует открыть свой офис в оккупированном боевиками Донецке. В частности, назначен представитель партии, которому поручено создать в Донецке представительский центр и организовать прием граждан.

В МИД Украины расценили такое намерение - очередным доказательством эскалации Россией ситуации в регионе.

Экономика

Доход группировок «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств на подконтрольной им территории ежемесячно составляет от пяти до семи млн долларов. Об этом заявил правозащитник, основатель общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский.

Бизнес-структуры Игоря Андреева, который стал новым инвестором Донецкого металлургического завода, освобождены группировкой «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.

В группировке «ДНР» заявили о нехватке угля на Зуевской теплоэлектростанции в Зугрэсе. ТЭС работает на 30% мощности.

Согласно подсчетам Венского института международной экономики, для восстановления разрушенной экономики в связи только с оккупацией части Донецкой и Луганской областей, не считая Крыма, Украине понадобится 21 миллиард долларов. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Общество

Новоайдарский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества сотрудника «МГБ ЛНР», который пытал гражданку Украины. Более двух недель к женщине применяли психологическое давление, держали в наручниках и с мешком на голове, угрожали убийством и расправой над родными, причиняли физические страдания для получения признания в сотрудничестве с СБУ.

Апелляционный суд во Франции принял решение о запрете «центра» группировки «ДНР» в Марселе. Помещения ассоциации будут закрыты, а собрания членов запрещены.

Прежние коммуникации и связь с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма могут быть возобновлены после остановки пандемии COVID-19. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Права человека

Донецкая облпрокуратура направила в Международный уголовный суд информацию об обстреле Россией гражданских объектов на Донбассе и нарушениях гуманитарных прав жителей региона.

«МГБ ДНР» заявило о задержании жительницы Донецка Татьяны Журавлевой по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине выяснили, что основные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей связаны с нарушением прав человека. Это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ и многое другое.

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к десяти годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

Боевые действия

В результате обстрела со стороны боевиков 26 марта погибли четверо украинских военных, еще двое ранены. По данному инциденту президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата».

Наблюдатели миссии ОБСЕ 22 марта зафиксировали новые противотанковые мины на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк».

Дайджест ТВ-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Кластеры по Донбассу: Сможет ли совместный план Берлина и Парижа удовлетворить Киев и Москву? // Действительно ли Пенсионный фонд Украины требует у пенсионеров-переселенцев проходить идентификацию, несмотря на ее отсрочку? // Единственный судоремонтный завод в Азовском море возвращают государству. Что ждет работников и само предприятие?

«Донбасс Реалии»: ​ США против России: что грозит Украине? // Россия готовится к атаке украинских беспилотников на Донбассе? // Сколько денег тратят на жизнь в «ДНР»?

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