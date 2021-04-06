За минувшие сутки, 5 апреля, на Донбассе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью», — отметается в сводке.



Как сообщалось, один военный погиб под Авдеевкой Луганской области, а второй - у Золотого-4 на Луганщине.



Всего за сутки украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Огонь велся по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Лебединского, Водяного (на Приазовье), Золотого-4, Новоалександровки.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о 6 нарушениях «режима тишины». Подчеркивается, что огонь велся по позициям в районе Лозового, Желобка, Калиново, Молодежного, Золотого-5.



Группировка «ДНР» заявила об одном обстреле со стороны ВСУ в понедельник. Утверждается, что огонь велся по позициям в районе поселка Широкая Балка на окраине Горловки.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.