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Украина инициирует экстренное заседание ТКГ и обратилась в ОБСЕ

06 апреля 2021, 13:17

Украина инициирует экстренное заседание ТКГ и обратилась в ОБСЕ

Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

В сообщении отмечается, что с момента прошлого заседания 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины и еще четверо получили боевые ранения и травмы.

«Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров», – подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Руководствуясь пунктом 4 Дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 года, глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ.

Кравчук попросил поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов «немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращения к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года».

По плану следующее заседание ТКГ должно было состояться 14 апреля.

26 марта боевики обстреляли украинские позиции вблизи поселка Шумы. В результате погибли четверо военнослужащих Украины - подполковник Сергей Коваль, а также Сергей Барнич, Максим Абрамович и Сергей Гайченко. Еще два бойца ВСУ получили ранения.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество решительно осудить Россию за эскалацию боевых действий в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский пообещал обсудить обострение в зоне ООС с лидерами «нормандской четверки».

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