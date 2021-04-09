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В Украине обновились правила карантина: они касаются торговли и въезда в страну

09 апреля 2021, 11:51

В Украине обновились правила карантина: они касаются торговли и въезда в страну

Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране. В частности, в «красных» зонах разрешили торговлю посадочным материалом и услуги по стирке и химчистке. Об этом говорится в постановлении №310.

Кроме того, Кабмин исключил необходимость наличия ПЦР-тестов для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.

Требования по самоизоляции при въезде в Украину также изменились. Теперь они распространяются также на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, пересекающих государственную границу на въезд в страну. Исключением стали:

  • дети до 12 лет;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • специалисты, которые перевозят перевозки клетки костного мозга для трансплантации;
  • люди, у которых есть отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

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Люди, которые должны отправиться на самоизоляцию, при въезде в Украину через государственную, административную границы или КПВВ обязаны установить и активировать мобильное приложение «Вдома». Если они не могут этого сделать, они должны отправиться на обсервацию в медучреждение. Ранее это правило распространялось только на граждан Украины.

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