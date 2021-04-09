Правительство Украины внесло изменения в карантинные правила, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране. В частности, в «красных» зонах разрешили торговлю посадочным материалом и услуги по стирке и химчистке. Об этом говорится в постановлении №310.
Кроме того, Кабмин исключил необходимость наличия ПЦР-тестов для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.
Требования по самоизоляции при въезде в Украину также изменились. Теперь они распространяются также на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, пересекающих государственную границу на въезд в страну. Исключением стали:
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Люди, которые должны отправиться на самоизоляцию, при въезде в Украину через государственную, административную границы или КПВВ обязаны установить и активировать мобильное приложение «Вдома». Если они не могут этого сделать, они должны отправиться на обсервацию в медучреждение. Ранее это правило распространялось только на граждан Украины.