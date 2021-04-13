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В Донецкой области выявили 548 больных коронавирусом за сутки

13 апреля 2021, 10:28

В Донецкой области выявили 548 больных коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки, 12 апреля, в Донецкой области выявили 548 случаев инфицирования коронавирусом, скончались пятеро пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Так, 171 случай заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, по 49 в Торецкой и Константиновской ОТГ, 47 в Краматорской, по 28 в Дружковской и Славянской ОТГ, по 27 в Селидовской и Лиманской ОТГ, 21 в Марьинской, 20 в Добропольской, по 11 в Великоновоселковской и Белозерской ОТГ, девять в Бахмутской, по шесть в Кураховской, Николаевской и Угледарской ОТГ, пять в Святогорской, по четыре в Никольской и Мангушской ОТГ, по три в Покровской, Волновахской и Очеретинской ОТГ, по два в Часовоярской и Иллиневской ОТГ, по одному в Светлодарской, Ольгинской, Александровской, Новогродовской, Авдеевской и Новодонецкой ОТГ.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 68 170 случаев коронавирусной болезни. Из них 52 239 человек выздоровели, 1434 — умерли.

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