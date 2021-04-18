В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине

Житель Краснодонского района на неподконтрольной территории Луганской области подорвался на взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе села Новокиевка, утверждают в группировке «ЛНР».



«Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве», – заявили в незаконном вооруженном формировании при «ЛНР».

Жителям неподконтрольной территории в очередной раз напомнили, что проход на за знаки минной опасности категорически запрещен.



«При обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства ни в коем случае не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние, сообщите в экстренные службы и никого не подпускайте до прибытия специалистов», – призывают мирных жителей в «ЛНР».