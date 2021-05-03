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На саммите НАТО в июле обсудят вступление Украины в Альянс — Дуда

03 мая 2021, 17:50

На саммите НАТО в июле обсудят вступление Украины в Альянс — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, обсудят «дорожную карту» для вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".

«На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО», — заявил Дуда во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, 16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский заявил, что «рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления плана действий относительно членства».

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