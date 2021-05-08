Президент: День памяти и примирения важен для Украины, и он не на замену 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о Дне памяти и примирения как о дне, который поможет полнее понимать и хранить общую для всех историю. При этом он отметил, что 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения «не на замену 9 мая», а также, «чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом».



«Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть"», — говорится в сообщении главы государства на странице в Facebook.



Зеленский добавил, что любой из тех, кто пытается оправдывать нацизм, «заслуживает только осуждения».



«Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — добавил президент.



Он напомнил, что Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества, и именно поэтому были созданы международные институции и правила для поддержания глобального мира.