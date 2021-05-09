СМИ узнали сумму, которую «ДНР» потратила на празднование 9 мая

Группировка «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16, 5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так называемому «Дню республики», который «ДНР» отмечает 11 мая.



Об этом сообщает «Радио свобода» со ссылкой на документы о расходах, которые журналистам прислали жители ОРДО.



Часть этих средств также назначена на своз жителей подконтрольных «ДНР» городов в Донецк для участия в «праздничной» ходе.



Издание не публикует фотографии документов о расходах, ссылаясь на соображения безопасности тех, кто их прислал.



В этом году на годовщину незаконного «референдума», который боевики провели в мае 2014-го, будет выступать российская группа «Любэ». Группа не подавал заявок прибытия на оккупированные территории в соответствии с законодательством Украины.

Перед Днем победы в Донецке звучали опасения, что массовые мероприятия могут спровоцировать рост заболеваемости коронавируса. «Минздрав ДНР» даже призвал воздержаться от посещения мест скопления людей. Вместе с тем руководство «ДНР» решило провести мероприятия. Хотя, например, группировка «ЛНР» отменила массовые мероприятия ко Дню победы, кроме военного парада в Луганске, который призвала смотреть по телевизору.