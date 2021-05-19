В России утверждают, что Украина «заблокировала обсуждение всех вопросов» в ТКГ

Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона «заблокировала обсуждение всех вопросов», передает российский «Интерфакс».



Грызлов утверждает, что «условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и вопреки прямым требованиям уходит от прямого диалога с Донбассом».



«Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована», – сказал он по итогам заседания ТКГ 19 мая.



Грызлов добавил, что такая позиция Киева, «выраженная в отказе от полноценного общения с представителями самопровозглашенных республик», является «крайне негативной» и только «усугубляет ситуацию».



Он также заявил, что обстрелы на Донбассе продолжаются, и накануне заседания усилились.



Грызлов добавил, что украинская сторона якобы отказывается предоставлять представителям «Л-ДНР» гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий.

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что на заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» с неподконтрольной украинскому правительству стороны.