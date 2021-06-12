До географии не дошли: Кулеба рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина

В рамках подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным пока не обсуждается место саммита, идет согласование тем для обсуждения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».



«Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать порядок встречи, но до географии еще не дошли», – сказал Кулеба.



По его словам, организовать встречу Зеленского и Путина очень сложно. В то время, отметил Кулеба, «если украинская сторона увидит, что по результатам этой встречи можно будет прекратить войну на Донбассе, то к ее организации будет приложен максимум усилий».



Он добавил, что считает, Украине не стоит бояться встречи Зеленского с Путиным. «Мы все понимаем, что вопрос мира в Украине нужно решать с Путиным лично. Вопрос – в каком формате», – сказал Кулеба и отметил, что лично он готов организовывать встречу двух президентов.



При этом глава МИД отверг возможность переговоров Зеленского с представителями «Л-ДНР», на чем настаивает Путин. «Президент не будет встречаться непонятно с кем», – подчеркнул Кулеба.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



20 мая в Кремле подтвердили, что Киев ведет с ними переговоры относительно возможной встречи двух лидеров.



В МИД Украины заявили, что саммит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится только при условии, что в повестке дня встречи будут вопросы Крыма и Донбасса.