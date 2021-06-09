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Путин назвал «странным» предложение Украины по теме встречи с Зеленским

09 июня 2021, 21:26

Путин назвал «странным» предложение Украины по теме встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским есть предмет для разговора, однако это не то, что предложила украинская сторона. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

Он также раскритиковал законопроект о коренных народах, внесенный президентом Зеленским, в частности, что русские не будут признаваться коренным народом Украины.

«Разумеется, нам всегда есть о чем поговорить, я имею ввиду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона [о коренных народах], а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. Может, это покажется странным, но не думаю, что это какой-то секрет – но в целом предлагалось говорить о международной безопасности», – заявил Путин.

Президент России считает, что есть другая тема для разговора. «Это конечно, важный аспект, ситуация в мире, безопасность важна для всех, в том числе и для России, и для Украины. Но мне думается, что у нас и в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом», – сказал он.

Путин отметил, что не совсем понимает, что именно Киев вкладывет в понятие международной безопасности, которую намерен обсуждать.

«Каждый участник международного общения, в том числе и Украина, в праве обсуждать подобные вопросы, но прежде всего нужно решить проблемные вопросы двустороннего характера», – подчеркнул президент РФ.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.

26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

20 мая в Кремле подтвердили, что Киев ведет с ними переговоры относительно возможной встречи двух лидеров.

В МИД Украины заявили, что саммит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится только при условии, что в повестке дня встречи будут вопросы Крыма и Донбасса.

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