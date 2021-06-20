На стыке двух областей: Мэр Мариуполя рассказал о новом концепте создания аэропорта в Приазовье

Мариуполь предложил центральной власти два варианта возобновления авиасообщения в регионе. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко в эфире «Мариупольского телевидения».



Он отметил, что открытие аэропорта – это вызов для города, который сейчас сдерживается в возможном экономическом росте. «Мы говорим о развитии потенциала, о создании новых рабочих мест, а при этом мы все равно остаемся в таком логистическом тупике, в логистической проблеме, которую надо расшивать», – подчеркнул Бойченко.



В этой связи городские власти предлагают два варианта относительно открытия аэропорта.



«Первый концепт – есть существующий аэропорт. Мы сегодня готовим проект его реконструкции, которая стоит 250-350 миллионов гривен. Это быстрое решение. То есть, до конца года будет проект – за год можно сделать реконструкцию. Но вопрос упирается в "закрытое небо". ВСУ нам даст разрешение его открыть или нет», – рассказал мэр Мариуполя.



По его словам, сейчас всего 42 км от линии соприкосновения до мариупольского аэропорта, но город предлагает и новое решение, учитывая расширение территории громады.



«Мариуполь стал больше, мы можем отступить еще на 30 км и построить новый аэропорт. Да, это другая цена, это другие сроки реализации, но за два года мы можем построить. Давайте примем решение. Первое решение – реконструируем, а второе – строим новое», – говорит Бойченко.



«И вот этот новый аэропорт может быть на стыке двух областей – Запорожской и Донецкой. Он может решить проблему Бердянска и Мариуполя и, соответственно, открыть побережье Азовского моря двух областей для всей Украины. Мы обсуждали этот концепт, он сегодня нравится всем на разных уровнях», – добавил мэр.



Он подчеркнул, что принятие решения зависит от ВСУ и Службы безопасности Украины, окончательное слово – за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь. На инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro Кириленко представлял проект реконструкции аэропорта в Краматорске стоимостью около 35 миллионов долларов.