Евросоюз начнет поддерживать телеканал «Дом» для неподконтрольных территорий

Европейский Союз планирует оказывать поддержку телеканалу «Дом», который осуществляет вещание на временно неподконтрольных Украине территориях. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в ходе конференции по вопросам украинских реформ, которая проходит в Вильнюсе.
«Европейский Союз начнет оказывать помощь телеканалу "Дом", аудиторию которого составляют граждане, которые сейчас проживают на неподконтрольных украинскому государству территориях», – сказал Маасикас.
Глава представительства Евросоюза подчеркнул важность принятия законопроектов в сфере СМИ в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Он добавил, что ЕС привлек Украину к ряду инициатив по противодействию дезинформации, и отметил, что в сфере СМИ Украина осталась «открытым плюралистическим обществом, которое заслуживает похвалы».
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