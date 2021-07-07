Евросоюз начнет поддерживать телеканал «Дом» для неподконтрольных территорий

Европейский Союз планирует оказывать поддержку телеканалу «Дом», который осуществляет вещание на временно неподконтрольных Украине территориях. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в ходе конференции по вопросам украинских реформ, которая проходит в Вильнюсе.



«Европейский Союз начнет оказывать помощь телеканалу "Дом", аудиторию которого составляют граждане, которые сейчас проживают на неподконтрольных украинскому государству территориях», – сказал Маасикас.



Глава представительства Евросоюза подчеркнул важность принятия законопроектов в сфере СМИ в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.



Он добавил, что ЕС привлек Украину к ряду инициатив по противодействию дезинформации, и отметил, что в сфере СМИ Украина осталась «открытым плюралистическим обществом, которое заслуживает похвалы».