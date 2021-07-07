Мэр Славянска Вадим Лях пошел служить в армию. Это нужно, чтобы возглавить ВГА

Городской голова Славянска Вадим Лях мобилизован на воинскую службу. Эту информацию подтвердил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Он мобилизован. <...> Есть определенная процедура, как человека командируют из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию — конечно, все будет по процедуре», — сказал Кириленко на пресс-конференции 7 июля.



При этом он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска.



«Если такое решение будет принято, то первыми об этом узнают представители СМИ», — сказал глава ДонОГА.



В горсовете Славянска «Новостям Донбасса» отказались комментировать информацию о воинской службе Ляха.



Кириленко сегодня также заявил, что процедура согласования кандидатов на должность военно-гражданской администрации Славянска продолжается.



Ранее против назначения Ляха главой ВГА выступила группа ветеранов АТО.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Славянска Вадим Лях.



Несмотря на введение военно-гражданской администрации, в Славянске должны будут состояться внеочередные местные выборы.