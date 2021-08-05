Главой ВГА Славянска стал мэр Вадим Лях

Вадим Лях возглавил ВГА Славянска. Фото: ДонОГА

Главой военно-гражданской администрации Славянска стал действующий мэр города Вадим Лях. Соответствующее распоряжение подписал глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Лях сегодня уже приступил к работе в качестве главы ВГА.



«Времени на раскачку нет. Накопившиеся проблемы требуют безотлагательных решений. Сначала — бюджет. Затем, параллельно друг другу, коммунальные вопросы, медицина, образование, дороги, инвестпроекты, "бюджет участия". Уверен, что до конца года успеем многое», — прокомментировал он свое назначение.

В начале июля стало известно, что Лях мобилизован на военную службу — это нужно было для согласования на должность главы ВГА.



Вместе с тем против назначения Ляха главой ВГА протестовали ветераны АТО и активисты.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



Вадим Лях был переизбран мэром Славянска осенью 2020 года. Он был выдвинут партией «Оппозиционный блок».