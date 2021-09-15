Около 200 боевиков «ДНР» будут наблюдать за выборами в Нижегородской области России

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, воевавший в рядах боевиков на Донбассе, заявил, что около 200 участников незаконнных вооруженных формирований «ДНР» приехали наблюдать за выборами в Нижегородской области России.



«Чтобы помочь администрации Нижегородской области провести честные выборы, я попросил своих товарищей с Донбасса, Донецка, ополченцев приехать и поработать в качестве наблюдателей. Приехало до 200 человек ребят с военным опытом, которые умеют отстаивать свои интересы и интересы России», — рассказал Прилепин на пресс-конференции в ТАСС.



По его словам, это «вызвало самые сложные чувства» у администрации Нижегородской области.



«Подошли к нам ребята из так называемых фанатских футбольных группировок, разнообразные "бритоголовые". Сказали, что их массово "закупили" на день выборов на случай прямого физического противостояния с нашими наблюдателями. О чем думает областная администрация, я не понимаю — вы хотите бойню что ли устроить?» — заявил Прилепин.

Ранее сообщалось, что член НВФ «ДНР» Сергей Завдовеев по прозвищу «Француз» стал наблюдателем на выборах в российскую Госдуму. Бывший боевик будет курировать сеть наблюдателей в Нижнем Новгороде от партии «Справедливая Россия — За правду».



В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.