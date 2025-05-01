ВСУ ликвидировали оккупантов среди гражданских на рынке

Украинские силы нанесли точечный удар FPV-дронами по российским военным, которые укрывались среди гражданских на рынке в городе Алешки, Херсонская область. Об этом сообщает Telegram-канал WarArchive.
По информации источника, оккупанты находились среди мирных жителей и даже спокойно курили сигареты, прикрываясь их присутствием. Чтобы избежать жертв среди населения, ВСУ применили FPV-дроны-камикадзе, что позволило точно поразить цель.
В результате удара было уничтожено место пребывания врага и ликвидированы пятеро российских солдат.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях