«Меня убили на Азовстали»: как «азовец» победил смерть, россиян и плен

Пуля прошла сквозь голову и шею. Трое суток боец «Азова» Артем Дубина с позывным «Никополь» был в коме. Но это было только начало его испытаний. «Азовец» провел 2 года и 4 месяца в плену и после обмена продолжает служить в своем подразделении.

О своем боевом пути Никополь рассказал в эксклюзивном интервью.

«Азов» как жизненный выбор

К «Азову» Артем Дубина присоединился в далеком 2015 году. До этого параллельно с высшим образованием журналиста он получил звание младшего лейтенанта, потому что в университете была военная кафедра. Гражданская работа на тот момент казалась менее привлекательной чем служба. Он заполнил анкету на поступление в полк и стал ждать. Но позвонили Артему именно в тот день, когда его мобилизовали в часть 3036 Национальной гвардии, где он стал командиром роты. Там началась военная карьера Никополя. Несколько раз он был на ротации в Широкино, где познакомился с «азовцами», которые уже лично пригласили его в полк.

«Здесь сошлось мое желание и приглашение. Я конечно согласился», — говорит Артем.

Дождавшись, когда переводы стали реальностью, он присоединился к «Азову» и начал работать в пресс-службе. В его обязанности входило освещение жизни, тренировок и торжественных событий полка. Впоследствии он стал командиром информационной службы «Азова», больше коммуницировал с другими журналистами, организовывал интервью и информационные встречи.

Уволился со службы Никополь в январе 2022 года и вернулся в родной город. Там познакомился с девушкой Ольгой, с которой начали строить совместное будущее. Но пожить мирной жизнью довелось недолго. Артем и Ольга вернулись с отдыха в Турции и отпраздновали 23 февраля день рождения его матери. Это были последние спокойные сутки. На следующий день Российская федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

Никополь был всегда готов к непредсказуемым событиям. Сразу он взял свой рюкзак, амуницию, гражданский карабин и отправился в военкомат. Там бойцу предложили присоединиться к 25-й или 95-й бригаде ВСУ, но он настаивал на возвращении на базу «Азова» в Мариуполе. Без очереди Артему сделали соответствующие записи в военном билете и пожелали сил.

25 февраля в автобусе с побратимами они направились из Золочева на горящий восток.

Шанс на выживание — 5%

«Мы ехали в Запорожье только с ножами и одним моим карабином. Затем нас вооружили и направили в Мелитополь останавливать танковый прорыв. Не знаю, как бы мы его остановили, но такой был приказ», — вспоминает Артем. Позже была задача оборонять аэропорт в Запорожье, потому что была угроза высадки российского десанта.

Однако этого не произошло, и Артем со своей группой наконец-то направился в Мариуполь. В части 3057 «азовцев» встретил командир полка Денис Прокопенко с позывным «Редис». Он выразил благодарность всем кто прибыл несмотря на риски.

На базе мариупольского гарнизона Никополь вновь стал заниматься информационным направлением. Он готовил тексты об обороне города и общих событиях по всей линии фронта.

Однако через месяц боец стал выходить на боевые задачи. Он присоединился к группе быстрого реагирования. В его задачи входило усиливать соседние позиции, если их атакует противник. Каждая наблюдательная позиция быстро становилась боевой. Безопасных мест в Мариуполе не осталось. Во время одного из боевых столкновений Никополь получил ранение, которое едва не стоило ему жизни.

«Это произошло 18 апреля 2022 годп уже на заводе "Азовсталь". Россияне атаковали соседние позиции и нам надо было усилить наш правый край. Мы начали передвижение и вражеские БПЛА постоянно сбрасывали на нас ВОГи. Нескольких бойцов ранило и все же мы добрались до контрольной точки и закрепились там», — рассказывает Никополь.

Однако это здание было уже пристреляно снайпером. Еще один боец из группы Никополя получил ранение в живот. Его надо было эвакуировать. На позиции остались только Артем с побратимом. Однако снайпер попал в него.

«Пуля прошла сквозь голову и вышла через шею сзади. Сразу по рации передали что я — "200"-тый. Однако я стал подавать признаки жизни и меня эвакуировали на Железяку (импровизированный госпиталь на заводе, — прим. ред.)», — рассказывает Никополь. Он потерял сознание и быстро терял кровь.

Уже в госпитале врачи удивились тому, что он выжил. С ранениями такого типа остаются в живых только 5%. Но Никополь победил смерть. Через трое суток он вышел из комы и на удивление продолжил работать.

«У меня были проблемы с речью. Я забывал слова. Общаться со мной было как квест, потому что я описывал слово, которое хочу сказать. Такая была забава у окружающих. Но все же я и дальше составлял тексты и работал до самого плена», — говорит Артем Дубина.

Он вспоминает тот день, когда Редис пришел и сказал, что сдаться в плен — это приказ высшего руководства и надо сохранить жизнь бойцов.

Так для Никополя начался «тур» по российским колониям и тюрьмам.

«Говори нам ту правду, которую мы хотим»

Пережив теракт на Еленовке (он находился в соседнем бараке), в сентябре Артема этапировали в СИЗО №2, в городе Таганрог, РФ. Военный вспоминает ужасную «приемку» которую для «азовцев» устроили сотрудники тюрьмы.

«Они били, издевались и веселились одновременно. Заставляли держать руки по несколько часов над головой. Люди не выдерживали и их били за это. Они падали и их "поднимали" ногами и шокерами», — говорит Никополь и добавляет, что каждое перемещение из кабинета в кабинет или в душ сопровождалось ударами дубинками.

С разбитой головой Артема забросили в камеру, где ему пришлось узнать о правилах поведения. На его тяжелое ранение, как и на ранения других, «вертухаи» внимания не обращали, били всех с одинаковой жестокостью.

«Людей забивали так, что у них появлялся пневмоторакс. Когда их привозили в гражданскую больницу типа спасать жизнь — врачи били тоже», — вспоминает он.

Но что больше всего поразило Никополя в Таганроге — это поведение сотрудниц-женщин.

«Это был диссонанс слышать женский голос, который просит бить еще и говорит, например: "Почему вы того избили меньше?" или "Ударь этого шокером". У меня просто это не укладывалось в голове. Женщина — это же мать, Берегиня. Я вспоминал своих знакомых женщин и не мог представить, чтобы они могли такое говорить», — говорит Никополь.

Время в Таганроге Артем вспоминает как просто сплошной ад. Допросы с насилием были обычным делом. На них оперативники били палками и трубами, угрожали убить и изнасиловать. Через 9 месяцев его этапировали в Камышин (Волгоградская область, РФ).

«Нас собрали партию человек 80 и долго везли на автозаках. Мы уже подумали, что может это обмен. Но когда услышали звуки новой "приемки" стало очевидно, что нет», — говорит Никополь. Его выбросили из авто одним из первых, а в камеру завели почти последним. Все это время были избиения и унижения.

В СИЗО Камышина Никополя снова очень часто водили на допросы. Там он узнал, что такое «тапик».

«На словах говорили, что мы убивали и пытали кого-то, взорвали Драмтеатр и прочее. Но по всем бумагам я проходил как просто свидетель. Спрашивали об иностранных военнослужащих в наших рядах и иностранной технике, были уверены, что она у нас есть, я отвечал правду, а меня били еще сильнее и говорили: "Говори ту правду, что мы хотим"», — делится своими воспоминаниями боец.

Как и другие военнопленные, Никополь рассказывает о «кровавых банях» в Камышине, на которых били чем угодно и душили жгутом. Зимой заставляли открывать окна в камере и пытали холодом.

В таких условиях Никополь выдержал один год и три месяца. Но как-то утром 11 сентября 2024 года дверь камеры открылась. Сотрудник назвал фамилию Артема и приказал выходить без вещей. Сначала «азовец» подумал, что это обычное перемещение в другую камеру или в худшем случае в другую тюрьму, но удача улыбнулась несокрушимому Никополю. Его повезли на обмен.

Верность полку и жене

Двумя пересадками Артема и всю партию на обмен привезли на границу России и Беларуси и посадили в СИЗО. На выходе из автозаков не били и это был первый реальный знак того, что столь желанная свобода и украинская земля уже близко. Затем вывели из камер, посадили наконец в автобусы.

«В автобусах пленных не возят. Это точно обмен», — такие мысли были в голове у Артема, когда он понял, что точно едет домой.

После самой официальной процедуры всех освобожденных героев привезли в госпиталь, а затем перенаправили в Киев. Там Артем проходил основную часть своей реабилитации, а затем отправился в санаторий на лечение. Тяжелое ранение дает о себе знать (диагностирован ушиб головного мозга) и до полного выздоровления еще далеко.

«Левая сторона у меня работает плохо, как онемела. Иногда хочется почесать голову, но не кожу, а внутри», — говорит Никополь.

Но это все кажется маленькими неприятностями по сравнению с большой радостью Артема. Он говорит — главное, что его дождалась его девушка Ольга и 16 октября 2024 года они наконец поженились. Сейчас женщина еще проживает заграницей, но скоро вернется в Украину и они будут жить вместе.

На одном уровне с верностью в любви, Артем ставит верность «Азову». Он говорит, что даже не думал об увольнении и хочет продолжить выполнять свой воинский долг в информационной службе полка.