Главное за день: Атака на Киев. ВСУ поразили пункт армии РФ вблизи Бахмута

Политика



Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, но отметил, что сейчас США близки к договоренностям только с одной из сторон войны. Он отказался прямо ответить на вопрос, когда именно он прекратит посреднические усилия, если в ближайшее время они не принесут результата.



Общество



Пуля прошла сквозь голову и шею. Трое суток боец «Азова» Артем Дубина с позывным «Никополь» был в коме. Но это было только начало его испытаний. «Азовец» провел 2 года и 4 месяца в плену и после обмена продолжает служить в своем подразделении. О своем боевом пути Никополь рассказал в эксклюзивном интервью.



Боевые действия



В Киеве из-за атаки российских беспилотников пострадали 11 человек, среди них — двое детей. В Донецкой области ранены шесть человек из-за российских обстрелов Дружковки, Покровска и Заречного. В Дружковке российскими войсками разрушена одна из визитных карточек города — центральные проходные машиностроительного завода.



Украинская авиация нанесла успешный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе города Бахмут. Данные о потерях противника уточняются.



В России поселок Суземка Брянской области атаковали дроны. Удар пришелся по предприятию, которое производит электронику для оборонного комплекса РФ. На предприятии возник пожар, разрушены производственные и административные здания.